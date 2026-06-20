Трамп презентував літак, який стане його президентським бортом, — це подарунок Катару

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U.S. Air Force

Президент США Дональд Трамп презентував подарований урядом Катару літак, який він назвав «літаючим Білим домом».

Про це пише NBC News.

Цей літак урочисто пролетить над Вашингтоном у день 250-річчя США 4 липня. Презентація судна Air Force One відбулася на авіабазі «Ендрюс».

Борт оформлений у червоно-білій та темно-синьо-блакитній гамі. Також Трамп оголосив, що 4 липня літак виконає такий проліт, якого ще не бачили.

Окрім того, президент США анонсував, що скоро оновлять весь авіаційний флот президентських бортів. Вартість літака оцінюють у $400 млн, хоча експерти кажуть, що на його оснащення та деталі, які встановили задля посилення безпеки, могли витратити ще понад $1 млрд.

Військово-повітряні сили США підтвердили, що літак уже готовий до випробувальних польотів після спеціального переобладнання під вимоги безпеки. Також там очікують, що цей борт допоможе зменшити тиск на парк президентських літаків.