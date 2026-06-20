Співзасновник компанії з виробництва відеоігор Ubisoft Клод Гіймо загинув у авіакатастрофі у Франції

Новини

У Франції в авіакатастрофі загинув співзасновник провідної компанії з виробництва відеоігор Ubisoft Клод Гіймо. Літак, на борту якого перебував бізнесмен, розбився поблизу міста Ренн.

Про це пише Franceinfo.

Аварія сталася вдень 19 червня. Літак Cessna 421, який належав 69-річному Гіймо, впав у полі та загорівся. Полум’я швидко перекинулося на навколишню рослинність. Коли на місце прибули рятувальники, повітряне судно вже було повністю охоплене вогнем.

За попередніми даними, Гіймо прямував на зʼїзд авіаклубу La Baule та мав узяти участь у зустрічі любителів авіації цими вихідними. Разом із ним загинув льотний інструктор, який також перебував на борту.

Причини катастрофи наразі встановлюють слідчі. Гіймо обіймав посаду генерального директора Guillemot Corporation та входив до ради директорів Ubisoft.

Також Клод був одним із пʼяти братів Гіймо, які у 1986 році заснували Ubisoft. Компанія згодом стала одним із найбільших видавців відеоігор у світі та випустила такі відомі франшизи, як Assassinʼs Creed, Far Cry, Rayman і Prince of Persia.