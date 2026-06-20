Екскерівнику Мінкультури повідомили про підозру у справі про виїзд чоловіків за кордон під виглядом музикантів

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Колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають. Однак, імовірно, йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював Міністерство культури та інформаційної політики з липня 2023 до вересня 2024 року.

За версією слідства, вісім чоловіків оформили як учасників музичного гурту, який буцімто мав виїхати за кордон для участі в благодійних концертах. Однак насправді вони не мали стосунку до музичної діяльності.

Спершу прикордонники відмовили їм у перетині кордону. Відтак тодішній керівник міністерства повторно направив лист до Держприкордонслужби. У результаті вісім чоловіків призовного віку виїхали з України й досі не повернулися.

Досудове розслідування ведуть за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення людей через державний кордон. За це можуть дати від 3 до 9 років тюрми.