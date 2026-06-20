Британія розробляє для України далекобійну зброю без американських компонентів

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Британія працює над створенням недорогої далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від американських компонентів або даних.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Три нові системи озброєння розробляють у рамках проєкту Brakestop, який Лондон запустив наприкінці 2024 року для того, аби швидше постачати зброю Києву. У розробці беруть участь компанії MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace.

Випробування зброї планують провести найближчими місяцями у Великій Британії та Україні, а на фронті нова зброя може зʼявитися вже протягом року. Очікується, що нові боєприпаси будуть дешевшими за ракети Storm Shadow, хоча вони поступатимуться їм за точністю та потужністю.

Однією з ключових вимог британського уряду стала повна відсутність американських компонентів і залежності від американських даних. У Лондоні побоюються надмірної залежності від оборонної промисловості США, пише Bloomberg.

Нові системи зможуть нести боєголовку вагою щонайменше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Вартість однієї ракети без урахування боєголовки оцінюють приблизно у $530 тисяч.

За інформацією джерел агентства, усі три компанії заявили про готовність випускати щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць через три-чотири місяці після отримання замовлення. Якщо контракту від британського уряду не буде, виробники готові продавати нові системи безпосередньо Україні або іншим європейським країнам.