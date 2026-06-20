Росіяни атакували Україну 99 дронами. Скільки збила ППО

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У ніч на 20 червня Росія атакувала Україну 99 ударними БпЛА. Летіли дрони Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Дрони летіли з напрямку Росії — Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 92 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані удари семи дронів на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

У Холодногірському районі Харкова девʼять людей постраждали від російської атаки, серед них дві дитини. З-під завалів також дістали живого папугу. Одна людина загинула, заявили в ДСНС.

На Херсонщині уночі під час удару по Зеленівці постраждали 65-річна та 72-річна жінки. Росія била по селищу безпілотниками, повідомили в ОВА.