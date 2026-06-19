Як ГУР планує дипстрайк-операції по цілях у Росії. Світові медіа про російсько-українську війну 19 червня

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«Бабель»

«Будьте певні, що ми можемо дістатися будь-якого місця аж до Уралу. А якщо пощастить, можливо, навіть далі»», — каже в інтервʼю Politico командир спецпідрозділу ГУР МО України з позивним «Вектор», який керує операціями з глибоких ударів у тилу Росії. Репортерам з медіаконцерну Axel Springer (куди входить і Politico) вдалося на власні очі побачити підготовку українських розвідників до однієї з таких місій. Кореспондент Ібрагім Набер описує, як у нічній темряві на секретному складі фахівці ГУР у масках збирали 4,5-метрові далекобійні дрони-камікадзе «Лютий». «Вони зараз наш найважливіший козир у цій війні», — розповідає Вектор, постукуючи по крилу одного з безпілотників.

За кілька метрів ― менші дрони-приманки, які не несуть вибухівки. Під час атак їх часто запускають першими, щоб виснажити російську ППО. Україна також використовує так звані ракетні дрони «Пекло» для комбінованих ударів — вони в кілька разів швидші за безпілотники «Лютий». «Вони надзвичайно точні і неймовірно швидкі. Завдяки спеціальній навігаційній системі та унікальній антені цей дрон здатний вражати навіть дуже малі цілі з високою точністю», — пояснив технік розвідки з позивним «Логіст». Техніки ГУР готували кілька таких апаратів до запуску разом з іншими бортами. У сусідній кімнаті складу пілоти якраз планували маршрути для дронів, які мали завдати ударів по цілях у Росії пізніше тієї ж ночі. На їхніх екранах відображається інформація в режимі реального часу: погодні умови, позиції росіян і дані про польоти. «Ми щодня і щогодини знаємо, як вони переміщують свої системи ППО та засоби РЕБ. Щоночі ми використовуємо різні маршрути польотів. Ми ніколи їх не повторюємо», — каже Вектор. В основі операції лежить програмна платформа на базі ШІ під назвою Prisma, яка інтегрує дані з поля бою в постійно оновлювану оперативну картину.

Австрійський полковник і військовий аналітик Маркус Райснер вважає, що російська протиповітряна оборона дедалі більше перевантажена масштабами та складністю атак. Тактика ГУР нагадує високотехнологічну партизанську війну, пише Ібрагім Набер. Замість запусків з одного великого аеродрому, десятки мобільних груп розʼїжджаються під покровом ночі (часто на сході України) і підіймають дрони в повітря одночасно з різних точок. Навіть якщо росіяни знищать кілька пускових майданчиків або кілька окремих безпілотників — інші 10 чи 20 залишаться. «Коли ви востаннє особисто планували атаку на Москву?» — запитують журналісти у Вектора наодинці. Командир лише відповідає, що, на жаль, не може обговорювати такі речі публічно, і голосно сміється — вперше за всю цю ніч підготовки.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалів про те, чому зарано говорити про перелом у війні та які країни зараз виступають проти прискореного вступу України в ЄС (їх щонайменше три).