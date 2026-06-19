Між Дональдом Трампом і премʼєркою Італії Мелоні стався конфлікт. Причина в спільному фото

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Між президентом США Дональдом Трампом і премʼєркою Італії Джорджею Мелоні стався конфлікт через спільне фото після саміту G7, який пройшов у Франції 16 червня.

Про це пише ANSA.

Конфлікт розпочався з того, що Трамп після саміту в коментарі журналістам італійського телеканалу La7 сказав, що Мелоні благала його зробити спільне фото. Також він додав, що йому було шкода її.

Після цього Мелоні у своєму дописі в Instagram заявила, що заяви Трампа вигадані.

«Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж це не вперше... Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо», — додала вона .

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зреагував на конфлікт і сказав, що заяви Трампа ображають усю Італію, і тому він скасовує свій візит у США 21—22 червня.