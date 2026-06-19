Україна запускає платформу, яка дасть доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу

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Україна запускає платформу TrophyLab, яка надаватиме відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Як розповів міністр, від початку повномасштабної війни українські військові, наукові установи та дослідницькі центри досліджують захоплену техніку. Вони аналізують компоненти, технологічні рішення та слабкі місця, щоб швидше створювати ефективні контрзаходи.

Тепер ці знання відкривають для тих, хто працює над посиленням оборони. Компанії, дослідницькі центри та уряди країн вільного світу зможуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу й посилить спільні зусилля заради перемоги України.

Доступ до результатів досліджень трофейної техніки отримають:

українські виробники оборонних технологій;

військові підрозділи;

наукові установи;

міжнародні партнери, які допомагають Україні.

Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї.

Крім того, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків. Передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу.

Це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці росіян та значно скорочувати цикл створення технологій протидії.