Поліція викрила чотири лабораторії з виробництва наркотиків, а також 400 людей, причетних до наркобізнесу

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Поліція викрила чотири лабораторії з виробництва наркотиків у межах другого етапу спецоперації «Рубікон», а також 400 громадян, причетних до наркобізнесу.

Про це повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці ліквідували одну лабораторію, де виготовляли наркотик α-PVP, та три лабораторії з виробництва амфетаміну. Зокрема, з нарколабораторії на Буковині вилучили товару на майже 44 млн грн.

З 400 викритих людей, які працювали у наркобізнесі, 146 уже отримали підозри. Вартість усієї вилученої продукції на чорному ринку становить майже 70 млн грн.

Поліція вилучила майже 90 кг наркопродукції, з яких: 67 кг — α-PVP; 4 кг — канабіс; 3,6 кг — амфетамін; 1,3 кг — мефедрон, а також понад 570 л речовин, за допомогою яких виготовляють наркотики.