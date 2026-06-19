У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ знайшли прослушку

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У квартирі керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України знайшли прослушку.

Про це заявили в НАБУ.

За даними Бюро, власник квартири поверхом вище розповів, що до нього приходили люди, які назвалися правоохоронцями, та заявили, нібито під ним живе російський шпигун. Одного з цих чоловіків детективи ідентифікували як чинного співробітника СБУ.

У НАБУ зазначають, що детектив, у квартирі якого виявили прослушку, розслідує низку резонансних справ: корупцію на митниці, діяльність окремих правоохоронців та держпідприємств.

НАБУ почало кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя. «Бабель» звернувся до СБУ по коментар з цього приводу, але на момент публікації ще не отримав відповіді.