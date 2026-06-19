Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії ще на рік

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Лідери Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії ще на рік.

Про це пише Reuters з посиланням на речника голови саміту.

Рішення ухвалили 18 червня під час зустрічі керівників держав і урядів ЄС. Як пише Reuters, це перший випадок, коли масштабні економічні санкції проти Росії продовжили одразу на рік. Раніше їх поновлювали кожні шість місяців.

Речниця президента Європейської ради Марія Томасі наголосила, що це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами. Ці санкції вперше запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.