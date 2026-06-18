Українські війська справді взяли в полон прийомного правнука Брежнєва — джерела «Бабеля»

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Прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва 45-річний Антон Мілаєв воював у складі російської армії проти України і потрапив у полон.

Першим про це написав прокремлівський телеграм-канал Baza. Потім цю інформацію підтвердили джерела «Бабеля» в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Мілаєв — прийомний онук дочки Брежнєва Галини. Восени 2025 року він підписав контракт і пішов на війну сапером. Вже в листопаді перестав виходити на зв’язок.

Згодом родина отримала інформацію, що чоловік перебуває в полоні на території Херсонської області, підконтрольній Україні.