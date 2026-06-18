Масована атака по Москві налякала росіян — вони бояться вийти з дому і прислухаються до звуків у небі. Світові медіа про війну 18 червня

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«Бабель»

Атака українських дронів на Москву сьогодні опинилася в центрі уваги світових медіа. Іноземні видання називають це найбільшим нальотом на російську столицю з початку повномасштабної війни. «Чорний дим від палаючого нафтопереробного заводу затягнув московське небо. Чотири аеропорти терміново призупинили роботу, а частину жвавої кільцевої автомагістралі навколо Москви довелося повністю перекрити», — описує ситуацію The New York Times. Ця атака, схоже, підживила головний страх росіян: здатність Кремля ізолювати власне суспільство від наслідків розв’язаної війни стрімко тане, пише видання. Це підтверджують й інтерв’ю з москвичами, які сьогодні вранці провели журналісти NYT, NBC News та CNN.

«Правду кажучи, це дуже страшно», — каже в коментарі CNN Наталія Клімова, яка живе неподалік нафтопереробного заводу. Від гучних вибухів у її матері різко підскочив тиск. Але відвезти її до лікаря Клімова не змогла — каже, що боялася вийти на вулицю. Ще одна мешканка російської столиці анонімно розповіла NBC News, що останнім часом вона «з більшою тривогою» прислухається до звуків у небі. А психологиня, яка так само попросила не називати її імені, каже, що планує виїхати з країни, якщо вибухи почнуть лунати ближче до центру Москви.

Своїми враженнями з NYT телефоном поділився і 44-річний москвич Микола, який живе на північний схід від заводу. За його словами, жодних сирен чи сповіщень у місті не було, хоча величезний стовп диму було добре видно навіть з його будинку за шість кілометрів від НПЗ. Він попросив не вказувати його прізвища через страх переслідування з боку влади за обговорення наслідків атаки. Чоловік називає себе противником Путіна та війни і каже, що завжди розумів: російська агресія проти України рано чи пізно повернеться назад у Росію. За його спостереженнями, сусіди — переважно робітничий клас — зараз сильно налякані. Та більшість із них досі не здатні пов’язати вторгнення в Україну з вибухами у власному домі. «Люди вранці ходили по двору й розгублено питали: “Ну як таке взагалі можливо?”. Я бачу злість і повне нерозуміння, але люди досі не можуть скласти два плюс два», — підсумував він.

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