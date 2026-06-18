У «Дії» запускають бета-тест онлайн-розлучення. Хто може скористатись послугою

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Міністерство цифрової трансформації

Мін’юст та Мінцифра запускають у застосунку «Дія» бета-тест нової функції — онлайн-послуги з розірвання шлюбу.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Зараз Мін’юст та Мінцифра набирають учасників для тестування. Онлайн-послугою зможе скористатися подружжя віком від 18 років, яке хоче розірвати шлюб та не має спільних неповнолітніх дітей.

Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб, дані про який є в Держреєстрі актів цивільного стану.

Після запуску цей сервіс працюватиме так: один із членів подружжя зможе подати в «Дію» заявку на розлучення, а інший — підтвердити її за допомогою Дія.Підпису. Після того як усі дані перевірять, подружжя матиме термін на роздуми про це рішення (щонайменше місяць і два дні від дати подачі заяви).

Далі відбудеться відеоконференція з працівником ДРАЦС, під час якої партнери мають підтвердити це рішення та підписати згоду за допомогою Дія.Підпису. Далі актовий запис про розлучення має автоматично зʼявитись у «Дії». Документи ж про розірвання шлюбу відправлятимуть поштою (тільки в Україні).