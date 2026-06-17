Європа намагається налагодити таємний звязок з Кремлем, щоб оцінити перспективи можливих переговорів. Світові медіа про війну 17 червня

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«Бабель»

Брюссель таємно шукає вихід на Кремль, щоб залучити Володимира Путіна до переговорів про перемир’я в Україні. Про це одночасно пишуть Bloomberg та Financial Times із посиланням на обізнані з цим питанням джерела. Керівник апарату президента Європейської Ради Антоніу Кошти Педро Луртіє говорив телефоном із високопосадовцем, близьким до Путіна. «Останні кілька тижнів тривали короткі контакти, щоб налагодити зв’язок, але жодних конкретних тем ще не обговорювали», — сказало одне з джерел FT. — У будь-якому майбутньому сценарії ЄС має конкретні інтереси, які доведеться захищати, тому важливо налагодити дипломатичні канали з Росією». Пресслужба Антоніу Кошти та Педро Луртіє відмовилися коментувати це питання.

Європейські лідери прагнуть узгодити спільний підхід, оскільки війна переходить у нову фазу. Вони готуються до моменту, коли спілкування з Кремлем стане інтенсивнішим, сказав для Bloomberg один із західних чиновників. Видання пише, що будь-яка потенційна зустріч з Путіним ризикує принести росіянам перемогу в пропаганді, особливо якщо вона відбудеться в Москві, де Кремль може контролювати всю ситуацію. Financial Times розповідає, що Росія заявила Європі про готовність до більш «конструктивного» діалогу. Утім, за словами західного посадовця, залученого до цих контактів, для Москви це зазвичай означає просто «пристати на російські умови». Російський диктатор раніше стверджував, що військова допомога Україні робить європейські країни непридатними на роль посередників. Попри це категорично відмовлятися від можливої зустрічі він не став.

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