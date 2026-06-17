Нідерланди виділять €500 млн для України. На що їх спрямують

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Нідерланди виділяють €500 млн військової допомоги для України — половину з них спрямують на дрони.

Про це пише Reuters.

По €250 млн країна надає на дрони для України та програму PURL із закупівлі американської зброї. Окрім того, Нідерланди та Україна у Гаазі підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.

Тепер внесок Нідерландів у програму PURL сягнув €1 млрд — завдяки механізму Україна отримує американське обладнання та ракети для ППО, боєприпаси і винищувачі F-16 та іншу зброю.

У квітні цього року Нідерланди під час зустрічі у форматі «Рамштайн» також виділили €248 млн на БпЛА для України.