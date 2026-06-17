Міноборони обіцяє перевірки в усіх ТЦК після інциденту на Одещині

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Заступник міністра оборони лейтенант Мстислав Банік заявив, що Міноборони проведе перевірки в усіх ТЦК після інциденту з правопорушеннями на Одещині.

Про це він написав у фейсбуку.

Він додав, що мета перевірок — розібрати заяви громадян про незаконне утримання, насилля та інші неправомірні дії. За його словами, місця, в яких чоловіки очікують на ВЛК чи на навчання, мають бути комфортними і в них мають вести цілодобову відеофіксацію.

Напередодні ДБР викрило працівників одного з ТЦК Одещини на схемі незаконного примусу до мобілізації. За даними слідства, чоловіків утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Усім причетним повідомили про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 ККУ). Суд обрав їм запобіжний захід — їх триматимуть під вартою без права на заставу.