У Генштабі ЗСУ спростували заяви РФ та Білорусі про український удар по автобусу дитячої футбольної команди з Білорусі

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Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію російської сторони про українську атаку на автобус дитячої футбольної команди з Білорусі, яка нібито відбулась у Брянській області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Опівдні 17 червня виконувач обовʼязків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук сказав, що ЗСУ безпілотником вдарили по автобусу дитячої команди з Гомеля, яка їхала на відпочинок у Геленджик (РФ).

Тоді російська сторона додала, що через атаку загинула супроводжуюча особа, а шестеро людей, серед яких четверо — це діти, отримали травми.

Окрім того, у МЗС Білорусі сказали, що засуджують удар по автобусу та вимагають від України пояснень щодо інциденту.

Своєю чергою у Генштабі наголосили, що Україна не атакувала регіон дронами у цей час. У заяві також нагадали, що ЗСУ бʼють тільки по законних військових цілях. Звинувачення там назвали інформаційною провокацією.