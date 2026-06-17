САП хоче конфіскувати квартиру та паркомісце у віцепремʼєра Олексія Кулеби

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд конфіскувати квартиру та паркомісце віцепремʼєра, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Позов подали через те, що 2021 року Кулеба, який тоді був першим заступником голови Київської обладміністрації, через рідну сестру уклав попередні угоди на купівлю квартири та паркомісця в Києві. А у 2023 році, вже на посаді заступника керівника Офісу президента, організував оформлення купівлі цих об’єктів, їхню державну реєстрацію та договори на обслуговування, залучивши до цього свого водія.

Прокуратура проаналізувала доходи Кулеби і дійшла висновку, що ні він, ні його родина не мала грошей на таку покупку. Тепер САП хоче конфіскувати цю нерухомість, яка записана на сестур Кулеби.

Про ці квартиру та паркомісце ще в липні минулого року випустили розслідування журналісти Bihus.Info. Саме вони першими і зʼясували, що чиновник живе у квартирі в ЖК «Шевченківський», хоча офіційно записана вона на його сестру Надію Андріанову.

Сам Кулеба тоді в коментарі журналістам казав, що квартиру дійсно придбала сестра, але згодом передала цю квартиру йому: «У нас є досить велика практика, що я жив у її квартирах, ми обмінювались житлом, тому що так було зручно. І в цьому випадку ми теж так зробили. В неї точно є можливість і залучити кошти, і зібрати свої, в неї це не перша квартира».