Найбільший європейський виробник ракет MBDA разом з українським бюро «Луч» розроблять ракету «Нептун-2»

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Найбільший європейський виробник ракетного озброєння MBDA підписав меморандум про співпрацю з українським конструкторським бюро «Луч». Сторони планують розвивати крилату ракету «Нептун» та створити на її базі «Нептун-2».

Про це повідомила компанія Matra BAE Dynamics Aérospatiale.

У компанії заявили, що MBDA має необхідні технології та досвід для розробки далекобійних ракетних систем, а «Луч» — унікальні знання у створенні та виробництві складного озброєння.

MBDA є найбільшим виробником ракет у Європі. Серед її найвідоміших розробок — ракети Storm Shadow/SCALP, які Україна вже використовує для ударів по російських військових обʼєктах, а також ракети Exocet, Aster, CAMM, Mistral та інші системи озброєння.

КБ «Луч» — розробник ракетного комплексу «Нептун». За даними компанії, дальність сучасних модифікацій ракети сягає до 1 000 км, а маса бойової частини становить 260 кг.

На початку червня MBDA також підписала меморандум про стратегічне партнерство з компанією «Українська бронетехніка» про виробництво БпЛА та іншої зброї.