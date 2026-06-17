Сенат США відхилив резолюцію, яка мала б заборонити Дональду Трампу завдавати нових ударів по Ірану

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Ben Schumin / Flickr

Сенат США з мінімальною перевагою голосів відхилив розгляд резолюції, що мала заборонити президенту Дональду Трампу віддавати розпорядження про нові удари по Ірану без санкції Конгресу.

Про це пише The Washington Post.

Демократам не вистачило лише одного голосу від республіканців, щоб ухвалити резолюцію — вона провалилася на процедурному голосуванні з рахунком 48 голосів проти 47. І хоча четверо республіканців приєдналися до демократів у голосуванні — цього все одно не вистачило.

Один демократ, сенатор Джон Феттерман (Пенсильванія), виступив проти. Пʼятеро сенаторів — Берні Сандерс (незалежний, Вермонт), Джош Гоулі (республіканець, Міссурі), Мітч Макконнелл (республіканець, Кентуккі), Корі Букер (демократ, Нью-Джерсі) та Майкл Беннет (демократ, Колорадо) — пропустили голосування, але їхня відсутність не була вирішальною. Якби всі вони голосували так, як за попередні резолюції, вівторкова резолюція провалилася б з рахунком 50 проти 50.

Сенат все ще може розглянути резолюцію про військові повноваження, висунуту минулого місяця. Палаті потрібно буде проголосувати за резолюцію щонайменше ще двічі, щоб її ухвалити — і навіть після цього її все ще може ветувати Трамп. Щоб подолати його вето, Сенату та Палаті представників потрібна більшість у 2/3 голосів.

Демократи в обох своїх резолюціях посилаються на Закон про військові повноваження 1973 року. Він вимагає, щоб президент вивів американські війська з будь-якого конфлікту, не санкціонованого Конгресом, протягом 60 днів. Для війни на Близькому Сході цей термін настав 1 травня, однак Трамп заявив, що бойові дії фактично завершилися після набрання чинності перемир’я у квітні.