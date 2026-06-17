Politico: Трамп запропонував підтримку Україні в обмін на допомогу з Іраном

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Президент США Дональд Трамп на саміті G7 погодився посилити тиск на Росію для завершення війни в Україні, але натомість очікує від європейських союзників допомоги з Іраном.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За даними співрозмовників, Трамп пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо країни G7 допоможуть США убезпечити судноплавство в Ормузькій протоці та стабілізувати ситуацію з Іраном.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами американський президент заявив, що Вашингтон знову запровадить санкції проти російського нафтового сектора.

Втім, за словами дипломатів, під час закритих переговорів він дав зрозуміти, що очікує на допомогу в розмінуванні Ормузької протоки перед поїздкою віцепрезидента США Джей Ді Венса до Женеви для завершення переговорів з Іраном.

У відповідь європейські лідери заявили про готовність допомогти — за умови, що дії будуть узгоджені зі США, Іраном та країнами, які залучені до угоди. Зокрема, погодився президент Франції Емманюель Макрон.