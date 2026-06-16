Росіяни вдарили по дорозі у Нікополі та били по Донеччині, Херсонщині та Запоріжжю — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Пресслужба ДСНС
Російська армія вдень 16 травня вдарила по дорозі у Нікополі та била по Донеччині, Херсонщині та Запоріжжю. Внаслідок атак є загиблі, а постраждали понад 20 людей.
«Бабель» знає головне про наслідки російських обстрілів.
У Нікополі на Дніпропетровщині через атаку загинули троє людей. В інших районах постраждали ще троє цивільних. Пошкоджено адмінбудівлю, будинки, автівки та АЗС.
У Запорізькій області у Розумівці та Кушугумі поранено двох людей. Пошкоджено автівки, серед яких одна компанії «Укрпошта».
У Краматорську на Донеччині росіяни влучили в багатоповерхівку — поранено чотирьох людей. Спалахнула пожежа, її ліквідували.
У Херсоні, Вирівці, Новокамʼянці, Веселому та Білозерці на Херсонщині дві людини загинули, ще 16 — отримали травми. Пошкоджено будинки та автівки.
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