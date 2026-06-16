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Канада вводить санкції проти Росії — під обмеження потрапили 162 людини та компанії, а також судна тіньового флоту.

Про це повідомили в уряді країни.

Країна запроваджує санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, оборонного та пропагандистського секторів РФ. Водночас премʼєр Канади Марк Карні заявив, що в Україну вже прямує ППО в рамках проєкту PURL.

Канада цього року вже надала Україні $2,8 млрд військової допомоги, запровадила санкції проти понад 3 400 людей і компаній та більш ніж 600 суден, а також продовжила програму навчання українських військових UNIFIER.