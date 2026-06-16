Світловий меч Люка Скайвокера з його відтятою рукою вперше виставлять на аукціон

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Світловий меч разом із відтятою рукою Люка Скайвокера з фільму «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» стане головним лотом аукціону пам’ятних речей із кіно, музики та попкультури. Очікується, що його продадуть за семизначну суму.

Про це пише Associated Press.

Аукціон Hollywood & Entertainment Signature Auction відбудеться 13—17 липня. На ньому також виставлять капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», говерборди з фільму «Назад у майбутнє 2», килими з «Великого Лебовські» та боксерські черевики Роккі.

Серед музичних реліквій — рукописний текст пісні “If I Fell”, написаний Джоном Ленноном на звороті валентинки під час першого виступу гурту Beatles на «Шоу Еда Саллівана» у 1964 році. Стартова ставка — $500 тисяч.

Світловий меч, який виставлять на продаж, використовував Марк Гемілл у фінальній битві у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь» (1980), де Дарт Вейдер промовляє знамениту фразу «Я — твій батько». До лота входить також муляж відтятої руки Люка. Раніше меч ніколи не виставляли на аукціон, а торги стартують від $1 мільйона.

Heritage Auctions

Капелюх Злої Відьми Заходу, який носила Маргарет Гамільтон у «Чарівнику країни Оз», виставлять зі стартовою ціною $100 тисяч. Такою ж буде початкова ставка за боксерські черевики, які носив Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі 3». Капелюх Віллі Вонки у виконанні Джина Вайлдера стартує з $50 тисяч.

На аукціон також виставлять два килими, важливих для сюжету «Великого Лебовські»: килим Чувака, якого зіграв Джефф Бріджес, та другий килим, що герой забирає у свого багатого тезки. Стартова ставка за кожен — $15 тисяч.

За словами віцепрезидента аукціонного дому Heritage Auctions Джо Маддалени, цей аукціон охоплює всю історію розважальної індустрії — від золотої доби Голлівуду до сучасних блокбастерів і знакових моментів популярної музики.