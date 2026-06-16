Зеленський і Трамп обговорили ліцензії на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні — Трамп поставився позитивно

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На полях саміту G7 у Франції президент Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили надання Україні ліцензій на виробництво протибалістичних систем ППО та ракет до них. Трамп поставився до прохання України позитивно.

Про це Зеленський розповів у коментарі Reuters, який транслювало «Суспільне».

«Я звернувся до Трампа, нам потрібні ліцензії, щоб застосувати свої виробничі потужності. Він позитивно поставився саме цього разу, і треба тепер налягати на ЄС, щоб світ намагався виробляти протибалістичні системи в Європі. Я сподіваюсь, коли він ставиться позитивно, то це означає ствердну відповідь», — зазначив президент України.

Окремо в аудіокоментарі журналістам Зеленський розповівв, що говорив з лідерами країн G7 про потребу України в ППО та про енергетичний пакет, щоб фізично захистити енергообʼєкти.

«Дизель, газ, бензин — те, що нам потрібно на зиму. Якщо до цього не закінчиться війна і буде дефіцит, то всі партнери будуть підтримувати такий “зимовий пакет”», — наголосив він.