Зеленський і Трамп зустрілися на саміті G7 у Франції

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції 16 червня.

Фото зустрічі Зеленський опублікував у соцмережах.

«Завжди важливо координувати позиції», — написав він. На фото видно, що під час розмови також були присутні державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.

Про що говорили лідери, Зеленський не уточнив. Але Трамп перед цим заявляв, що провів «дуже хорошу» зустріч із Зеленським на саміті G7. І невдовзі вони мають зустрітися ще раз.

Коментуючи війну Росії проти України, він сказав, що РФ має підписати мирну угоду, бо сторони вже втратили «величезну кількість людей». За словами Трампа, це 35 тисяч солдатів за минулий місяць.