Зеленський і Трамп зустрілися на саміті G7 у Франції
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції 16 червня.
Фото зустрічі Зеленський опублікував у соцмережах.
«Завжди важливо координувати позиції», — написав він. На фото видно, що під час розмови також були присутні державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.
Про що говорили лідери, Зеленський не уточнив. Але Трамп перед цим заявляв, що провів «дуже хорошу» зустріч із Зеленським на саміті G7. І невдовзі вони мають зустрітися ще раз.
Коментуючи війну Росії проти України, він сказав, що РФ має підписати мирну угоду, бо сторони вже втратили «величезну кількість людей». За словами Трампа, це 35 тисяч солдатів за минулий місяць.
- З 15 по 17 червня в курортному французькому місті Евіан-ле-Бен триває 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7) під головуванням Франції, куди запросили й Україну. Президент Зеленський казав, що запропонував Путіну зустрітися на саміті, але той «не готовий говорити».