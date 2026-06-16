У Росії одна з найбільших нафтових компаній обмежила продаж бензину на всіх заправках

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Фото УНІАН

Одна з найбільших російських нафтових компаній — «Татнафта» — оголосила, що вводить ліміт на бензин і дизельне пальне по всій Росії.

Про це пише російське агентство Интерфакс з посиланням на заяву компанії.

За даними агентства, водіїв на заправках мережі «Татнафта» попереджають, що «з технічних причин» максимальний об’єм продажу бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Дизельне пальне обмежили до 60 літрів для легкових автомобілів і до 300 літрів — для вантажівок.

Окрім ліміту на продаж пального, діють обмеження щодо оплати — приймають лише готівку.