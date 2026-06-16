Співробітник СБУ запропонував підприємцю закрити кримінальну справу за $150 тисяч — йому оголосили підозру

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Співробітник Служби безпеки України підбурював підприємця дати хабар правоохоронцям, щоб закрити кримінальну справу. Йому оголосили підозру.

Про це повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, у травні 2025 року на одному з підприємств у Запоріжжі правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили понад 6 млн гривень готівки.

Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини обшуків. Цей знайомий звернувся по інформацію до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував «вирішити проблему» за гроші.

Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. А згодом за $150 тисяч службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

На записах, опублікованих НАБУ, чути, як співробітник СБУ радить бізнесмену уникати допитів у кримінальній справі.

Співробітнику СБУ повідомили про підозру у підбурюванні до хабаря службовій особі. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.