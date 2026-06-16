Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС
- Автор:
- Ольга Березюк
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Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран протягом наступних двох років українській державній компанії з атомної енергетики «Енергоатом» за угодою на суму £210 мільйонів ($280 мільйонів).
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Про відповідну году премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський домовилися під час зустрічі в Лондоні минулого тижня.
Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки НАЕК «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни.
- Україна вела переговори з британською Urenco Group про закупівлю збагаченого урану ще з квітня 2022 року. Після того як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco.
- У 2023 році «Енергоатом» та Urenco підписали контракт на постачання збагаченого уранового палива для українських атомних електростанцій. За угодою Urenco буде постачати збагачений уран до 2035 року, з можливістю продовжити контракт до 2043 року. Саме на цій угоді ґрунтується нинішнє рішення.