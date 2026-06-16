Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС

Новини

скріншот

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран протягом наступних двох років українській державній компанії з атомної енергетики «Енергоатом» за угодою на суму £210 мільйонів ($280 мільйонів).

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Про відповідну году премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський домовилися під час зустрічі в Лондоні минулого тижня.

Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки НАЕК «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни.