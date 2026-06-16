Росіяни вночі запустили по Україні балістику і понад 130 дронів. Зранку вдарили по маршрутці в Херсоні
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Російські війська в ніч на 16 червня запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» і 132 ударних дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українській ППО вдалося збити 114 дронів, а ракети і ще 16 БпЛА влучили в девʼяти місцях.
Зокрема, під ударом була Балаклія на Харківщині. Там поранені 8 людей, серед них — 4-річна дівчинка і 13-річний хлопчик. Їх шпиталізували.
Спалахнули чотири приватних житлових будинки, підвальні приміщення, автомобілі, господарські споруди та гараж.
На Дніпропетровщині росіяни вдарили по Нікопольському району — постраждав чоловік, понівечені інфраструктура й автівка.
А на Кіровоградщині російські дрони влучили у тваринницький комплекс — загинули понад 20 голів великої рогатої худоби.
Уже зранку росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні — загинув чоловік, ще троє людей поранені.