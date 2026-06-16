У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52 — загинули вісім людей

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U.S. Air Force

В американському штаті Каліфорнія 15 червня розбився стратегічний бомбардувальник B-52. Загинули всі вісім людей, що були на борту.

Про це повідомляють AP та CNN.

Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з авіабази «Едвардс» у пустелі Мохаве. Він виконував плановий випробувальний політ.

На борту були військові, держслужбовці й цивільні підрядники. Компанія-виробник літаків Boeing підтвердила, що серед загиблих — двоє її співробітників.

Причину катастрофи поки не встановили, розслідування може тривати кілька місяців. Заступник командувача авіабази «Едвардс» Джеймс Гейс розповів, що B-52 був задіяний у програмі модернізації радарів.

Аварійні служби одразу прибули на місце, над авіабазою здійнявся високий стовп чорного диму.