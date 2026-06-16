У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52 — загинули вісім людей
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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U.S. Air Force
В американському штаті Каліфорнія 15 червня розбився стратегічний бомбардувальник B-52. Загинули всі вісім людей, що були на борту.
Про це повідомляють AP та CNN.
Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з авіабази «Едвардс» у пустелі Мохаве. Він виконував плановий випробувальний політ.
На борту були військові, держслужбовці й цивільні підрядники. Компанія-виробник літаків Boeing підтвердила, що серед загиблих — двоє її співробітників.
Причину катастрофи поки не встановили, розслідування може тривати кілька місяців. Заступник командувача авіабази «Едвардс» Джеймс Гейс розповів, що B-52 був задіяний у програмі модернізації радарів.
Аварійні служби одразу прибули на місце, над авіабазою здійнявся високий стовп чорного диму.
- B-52 — це американський важкий стратегічний бомбардувальник-ракетоносій, що здатен нести ядерні боєприпаси. Він є одним із найстаріших літаків ВПС США і перебуває на озброєнні з 1955 року. B-52 використовували, зокрема, і під час нинішньої війни проти Ірану.
- Попередня смертельна аварія за участю B-52 сталася 2008 року. Тоді літак впав у Тихий океан біля Гуаму — загинуло шестеро військовослужбовців.