В Угорщині премʼєр більше не зможе бути на посаді понад вісім років — Орбан не зможе повернутися до влади

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Національні збори Угорщини підтримали поправку до Конституції, яка забороняє премʼєр-міністру обіймати цю посаду понад вісім років (тобто два повних терміни). За проголосували 135 зі 199. Проти були 50, 6 — утрималися, 8 — не голосували.

Про це пише місцеве медіа Telex.

Поправка має зворотну дію. Це означає, що Віктор Орбан, який очолював уряд 20 років, не зможе повернутися на цю посаду. Нинішній премʼєр Петер Мадяр теж підпадає під дію поправки.

У партії Орбана «Фідес» поправку розкритикували, адже наразі в Угорщині під це обмеження потрапляє лише одна людина — Орбан.

Також поправка ліквідує Управління захисту суверенітету, яке за Орбана мало захищати конституційну ідентичність і боротися з іноземним впливом. А ще уряд Угорщини ліквідує приватні фонди (фонди управління активами суспільних інтересів), що створили під час процесу приватизації університетів і культурних установ. Уряд повертає їх під фінансовий контроль держави.