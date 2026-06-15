Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів — «Генічеськ»

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Командувач ВМС ЗС України / Facebook

Військово-морські сили Збройних сил України отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Судно класу Alkmaar передали Україні в межах Коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін.

Корабель назвали «Генічеськ» на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений через ракетний удар росіян у 2022 році.

Під час офіційної церемонії віцеадмірал Неїжпапа підняв прапор українського флоту на новому судні в присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.