Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів — «Генічеськ»
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Командувач ВМС ЗС України / Facebook
Військово-морські сили Збройних сил України отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів.
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Судно класу Alkmaar передали Україні в межах Коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін.
Корабель назвали «Генічеськ» на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений через ракетний удар росіян у 2022 році.
Під час офіційної церемонії віцеадмірал Неїжпапа підняв прапор українського флоту на новому судні в присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.
- Разом з «Генічеськом» у складі ВМС ЗСУ вже пʼять протимінних кораблів — «Черкаси» й «Чернігів» від Великої Британії, «Мелітополь» від Бельгії та «Маріуполь» від Нідерландів.