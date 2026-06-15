У Британії планують заборонити соцмережі для дітей до 16 років вже навесні 2027 року

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Уряд Британії планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років навесні 2027 року. Влада розраховує ухвалити такий закон до кінця цього року.

Про це повідомили на сайті уряду.

Заборона стосуватиметься платформ, які дозволяють користувачам взаємодіяти між собою та публікувати контент. Йдеться про TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube та X. Водночас месенджери WhatsApp і Signal не заборонятимуть.

Крім того, уряд планує заборонити дітям до 16 років брати участь у прямих трансляціях, спілкуванні з незнайомцями, а також обмежити низку функцій на ігрових та інших онлайн-платформах.

Для підлітків віком 16—17 років буде діяти лише частина цих обмежень. Також влада міркує над запровадженням нічних обмежень на використання сервісів і примусових перерв під час нескінченного перегляду стрічок.

Окремо уряд планує встановити мінімальний вік від 18 років для так званих AI-компаньйонів — чат-ботів, які імітують романтичні або сексуальні стосунки з користувачами. Подібні інтимні функції в інших сервісах ШІ також мають стати недоступними для неповнолітніх.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд «стає на бік родин, а не технологічних компаній» і прагне повернути дітям «їхнє дитинство». За його словами, технологічні гіганти мали можливість самостійно захистити дітей, але не змогли цього зробити.

За даними уряду, ідею заборони соцмереж для дітей до 16 років підтримують девʼять із десяти британських батьків. Під час громадського обговорення влада отримала понад 116 тисяч відгуків. Також дві третини молодих людей погодилися, що дітям до 16 років не варто користуватися принаймні частиною соціальних мереж.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що також заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.