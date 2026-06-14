У Вірменії оголосили остаточні результати виборів. Партія Пашиняна сама формуватиме уряд

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Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала на сайті остаточні результати парламентських виборів, що відбулись 7 червня. У парламент пройшли три політичні сили:

«Цивільний договір» премʼєр-міністра Нікола Пашиняна — 49,75%;

«Сильна Вірменія» російсько-вірменського бізнесмена Самвела Карапетяна — 23,27%;

блок «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна — 9,9%.

Попри минулі повідомлення партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Гагіка Царукяна в парламент не потрапляє. Вона набрала 3,9893% при прохідному барʼєрі 4%.

«Цивільний договір» отримає 61 зі 101 місця в парламенті, що дає змогу самостійно формувати уряд і ухвалювати закони.

Вірменська редакція «Радіо Свобода» пише, що паралельно з сесією ЦВК, на якій затвердили результати, опозиція провела демонстрацію. Її присутні вимагали анулювати результати та оголосити нові вибори.

Опозиційні діячі зазначили, що під час голосування та передвиборчого періоду мали місце серйозні порушення законодавства. У відповідь влада неодноразово заявляла, що опозиція навмисно перейшла межу, роздаючи перед виборами хабарі. Учасник протесту, боксер (ексчемпіон СРСР, Європи і світу) Ізраїль Акобкохян, вбраний у футболку з зображенням Путіна, оголосив голодування до нових виборів.

Речниця голови партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна заявила, що напередодні адміністративний суд відхилив два позови від партії проти ЦВК. Проте вона каже, що суддя зафіксував порушення та необхідність призначити повторне голосування.

Також цього тижня після перерахунку голосів результати трьох виборчих дільниць визнали недійсними.