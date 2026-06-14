Українські дрони атакували нафтобазу в Ярославській області РФ і хімзавод біля Тули

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У ніч проти 14 червня українські безпілотники атакували хімічне підприємство «Азот» у Тульській області Росії та нафтовий об’єкт у Ярославському регіоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що атакований обʼєкт під Ярославлем — за понад 700 км від українського кордону — важливий для нафтового резерву Росії. По ньому цієї ночі поцілили дрони Служби безпеки України.

Телеграм-канали перед цим писали, що в Рибінську Ярославської області РФ безпілотники атакували нафтобазу. Там зайнялася масштабна пожежа. Тамтешня влада заявляла, що через атаку БпЛА знову перекрили виїзд з Ярославлю в бік Москви.

Крім того, під ударом цієї ночі був хімзавод «Азот» у Тульській області Росії. Зеленський каже, що від діяльності цього підприємства залежать спроможності Росії з виробництва вибухових речовин.

Були влучання і по військовій логістиці росіян на тимчасово окупованій території України. Загалом від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошували повітряну тривогу, у шести аеропортах обмежували польоти.

«Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову РФ завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла», — зазначив український президент.