Росіяни вночі запустили по Україні 98 дронів. Скільки збила ППО

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У ніч проти 14 червня російські війська запустили по Україні 98 ударних БпЛА. ППО знешкодила 91 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ще сім безпілотників влучили в шести місцях. У чотирьох — впали уламки.

Зокрема, під ударом був Миколаїв. Там пошкоджена транспортна та енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

Майже 20 разів росіяни обстрілювали райони Дніпропетровщини дронами, артилерією та КАБами. Побиті будинки, адмінбудівля, ферма, відділення пошти, магазини. Люди не постраждали.