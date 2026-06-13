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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 494/2026, яким Україна ввела санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«У цьому пакеті — компанії, які забезпечують конфіденційні канали звʼязку для окупантів та їхньої влади й доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового звʼязку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів», — йдеться в заяві ОП.

У пакеті:

компанії «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи» — їх росіяни використовують для пропаганди про ситуацію в Україні;

федеральний оператор супутникового та телекомунікаційного звʼязку «Амтел-Звʼязок» — він забезпечує звʼязок для російської влади;

підприємство «Космічний звʼязок», яке росіяни використовують для звʼязку на війні в Україні.

Також у списку — АТ «АйСі Інвест», «РТКомм.Ру», «КТК Телеком», «Луганська Телефонна Компанія», «РуСат» та «Супутниковий звʼязок».

Україна буде синхронізувати ці санкції у міжнародній юрисдикції.