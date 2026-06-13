У травні в Україні зафіксували найбільшу кількість цивільних жертв російських атак з 2022 року

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У травні в Україні загинули від російських атак щонайменше 274 цивільні людини, ще 1 763 постраждали — це найвищий показник з квітня 2022 року.

Про це повідомили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

В ООН пов’язують це з посиланням російських ударів по містах. Зокрема, 5 травня внаслідок авіаудару по Запоріжжю загинули 12 людей, ще 42 були поранені. А 14 травня через влучання ракети в житловий будинок у Києві загинули 24 людини.

У прифронтових районах найбільше жертв спричинили атаки безпілотниками малої дальності. У травні через такі удари загинули щонайменше 64 цивільні, ще 539 дістали поранення. Це рекордний показник для цього типу зброї від початку повномасштабного вторгнення.

Так, у Херсоні в травні від дронів загинули 14 цивільних і 221 людина постраждала. З них шестеро загиблих і 132 поранені стали жертвами атак безпілотників малої дальності.

ООН заявила, що кількість жертв серед цивільних традиційно зростає навесні та влітку, однак цього року показники значно перевищують рівень попередніх років.