Росія атакувала Україну 118 БпЛА. Скільки збила ППО

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Росія атакувала Україну 118 БпЛА в ніч проти 13 червня. Дрони летіли з Росії та тимчасово окупованих Донецька й Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Летіли БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямку РФ (Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 110 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання трьох ударних БпЛА в трьох місцях, а також падіння збитих — у шести.

Зокрема, через обстріл одного з населених пунктів Запорізької області загинув 57-річний чоловік, ще один травмований. Пошкоджені будинки та інші споруди, повідомили в ДСНС.

Внаслідок атаки «Шахедів» у Миколаєві травмувалися троє людей — 44-річна жінка, 25-річний чоловік і 10-річний хлопчик. Пошкоджений приватний будинок, заявив керівник ОВА Віталій Кім.