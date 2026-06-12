Уряд Болгарії заборонив постачати зброю Україні, щоб не втратити прихильність проросійських виборців. Світові медіа про війну 12 червня

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«Бабель»

Через три-пʼять років війна в Україні трансформується у пряме зіткнення операційних систем й алгоритмів. Про це в інтерв’ю Reuters розповів керівник Defence AI Center «A1» Міністерства оборони України Данило Цвок. Він прогнозує, що окремі системи ШІ зрештою обʼєднають в єдину мережу, яка контролюватиме поле бою. «Я думаю, ми стоїмо на порозі нової парадигми війни. Тієї, яку я називаю війною операційних систем», — сказав Цвок у коментарі агентству. Перевагу здобуде та система, яка володітиме більшою кількістю даних, краще їх розумітиме та ефективніше пропонуватиме рішення. Зараз Україна діє за принципом «людина контролює процес» (тобто остаточне рішення про удар приймає військовий). Проте Цвок зауважує, що автономні системи зрештою працюватимуть краще, а присутність людини лише уповільнюватиме процес. Росія теж активно впроваджує ШІ, зокрема щоб планувати масовані атаки по українських містах, і це значно скорочує час їхньої підготовки.

Deutsche Welle аналізує, чому новий уряд Болгарії заборонив постачати зброю Україні з державних складів. Новий болгарський прем’єр-міністр Румен Радев переконує, що його країна зазнає «соціально-економічної шкоди від цієї кривавої війни». Однак видання зауважує: політик замовчує, що Європейський фонд миру (EPF) значною мірою повернув країні гроші за зброю з державних запасів. Зокрема, у відповідь на запит DW Міноборони Болгарії підтвердило, що у 2025—2026 роках країна отримала від EPF понад €3 мільйони. Крім того, тристоронні угоди наповнили бюджет міністерства на понад €200 мільйонів. Приватний оборонний сектор Болгарії теж значно розширив продажі — у 2024 році він становив понад 4% ВВП країни. Цю логіку підтверджує і колишня міністерка закордонних справ Болгарії Надежда Нейнськи. «Військова допомога Україні не зменшує можливості болгарської армії, а, навпаки, посилює їх», — каже вона в коментарі DW.

Колишній міністр оборони Тодор Тагарев упевнений, що Румен Радев та його партія «Прогресивна Болгарія» просто маніпулюють цією темою, щоб завоювати прихильність проросійських виборців. «Я думаю, що ці заяви призначені переважно для внутрішньої політики, зокрема русофільського електорату «Прогресивної Болгарії», аби підтримувати ілюзію, що ми не хочемо зашкодити інтересам Росії», — каже Тагарев у коментарі виданню.

Читайте також матеріал CNN про те, як італійські суди блокують повернення українських дітей, евакуйованих на початку повномасштабного вторгнення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів виданню, що Італія відмовляється співпрацювати з Києвом у цьому питанні та перешкоджає українській владі контролювати умови перебування дітей. «Ми продовжуємо надсилати офіційні запити. Представники Італії відповідають, що їхня судова система є незалежною і вони не можуть впливати на рішення судів. Але я наполягаю, щоб вони втрутилися», — сказав Лубінець.

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