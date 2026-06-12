Українські антишахеди P1-SUN інтегрують у комплекс управління від Airbus

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SkyFall

Український розробник безпілотників SkyFall та Airbus Defence and Space, підрозділ найбільшої у світі аерокосмічної корпорації Airbus, інтегрують дрон-перехоплювач P1-SUN та комплекс управління повітряним простором Airbus Air C2.

Відповідний меморандум компанії підписали 12 червня в Берліні.

Ця система від Airbus збирає дані про повітряний простір в єдину картинку і дозволяє відстежувати літальні апарати, планувати місії та координувати дії в реальному часі. Комплекс обʼєднує радари, зенітно-ракетні комплекси та інші засоби захисту неба в єдину мережу, що скорочує час між виявленням і знищенням повітряної цілі.

У SkyFall заявляють, що перехоплювачі P1-SUN знищили вже майже 10 тисяч російських безпілотників різних типів. У межах партнерства компанії розроблятимуть багаторівневу систему повітряної оборони нового покоління. Вона має посилити захист неба України та інших європейських держав.

SkyFall