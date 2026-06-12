Росіяни били по Запоріжжю, Херсонщині та Дніпропетровщині — є загиблі та поранені
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Російська армія протягом дня била по Запоріжжю, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.
У Запоріжжі через удар поранено жінку. Пошкоджено будинок.
Також під ударом були Херсон, Посад-Покровський та Комишани на Херсонщині — загинула жінка, пʼятеро людей отримали травми. Пошкоджені будинки, багатоповерхівки та автівки.
На Дніпропетровщині внаслідок ударів по Нікопольщині та Криворіжжю загинула людина, ще троє — поранені. Один з постраждалих у важкому стані. Також пошкоджено магазини, будинки та автівки.
- Російські війська в ніч на 12 червня атакували Україну 117 дронами. 14 ударних БпЛА влучили в семи місцях, у восьми — впали уламки.