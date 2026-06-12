Опитування: Понад половину українців вважають, що США тиснуть на Київ для поступок Росії

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Приблизно 56% українців вважають, що США втомлюються від України та намагаються схилити Київ до поступок Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 7 травня по 3 червня.

Водночас 30% опитаних переконані, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну та прагне завершити війну на прийнятних для неї умовах.

Також 64% опитаних вважають, що європейські країни продовжують підтримувати Україну та хочуть завершити війну на справедливих умовах. Лише 25% переконані, що Європа втомилася від війни та намагається тиснути на Київ.

У КМІС зазначають, що проти січня 2026 року частка українців, які позитивно оцінюють позицію Європи щодо України, зросла з 58% до 64%.

Крім того, соціологи виявили цікавий ефект: якщо спочатку запитати про США, а потім про Європу, підтримка Європи в очах респондентів зростає до 67%.