Росіяни вночі запустили по Україні 117 дронів. Під ударом був Миколаїв та залізниця на Сумщині

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Російські війська в ніч на 12 червня атакували Україну 117 дронами. Українська ППО знешкодила 102 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 14 ударних БпЛА влучили в семи місцях, у восьми — впали уламки. Зокрема, під ударом вночі був Миколаїв — там постраждали троє людей, їхній будинок пошкоджений.

Зранку росіяни знову вдарили по місту «шахедами» — поранений чоловік, пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Також росіяни вночі атакували залізницю на Сумщині — загинула працівниця, яка під час тривоги прямувала до мобільного укриття. Ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізували.

Били війська РФ уночі і по Дніпропетровщині. У Синельниківському районі від обстрілу постраждав чоловік.