Комітет Сенату США підтримав оборонний бюджет на $750 млн для України. Що далі

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Комітет Сенату США з питань збройних сил 11 червня проголосував за продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до $750 млн у межах оборонного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомило агентство Reuters.

Комітет Сенату завершив роботу над своєю версією закону про національну оборону (NDAA) із загальним обсягом фінансування $1,15 трлн. З них $750 млн передбачили для Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) — програми, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ.

Документ також забороняє витрачати кошти на дії, які визнають суверенітет РФ над українськими територіями, і передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій.

Також ця версія законопроєкту підтримує ідею президента Дональда Трампа перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни.

Далі законопроєкт винесуть на голосування в обох палатах Конгресу, після чого законодавці мають узгодити компромісну версію, яку знову затвердять Палата представників і Сенат. На фінальному етапі документ передадуть до Білого дому на підпис президента США.