В Україні зʼявилась нова відзнака для населених пунктів — «Громада-рятівник»

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про нову почесну відзнаку — «Громада-рятівник».

Документ зʼявився на сайті Офісу президента.

Нею нагороджуватимуть територіальні громади України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги у прифронтових, окупованих і деокупованих громадах, беруть участь у посиленні обороноздатності України та здійснюють іншу вагому підтримку української незалежності.

Громаді вручатимуть стаетку з футляром та памʼятну плакетку до відзнаки.

Інші відзнаки для населених пунктів

Після початку повномасштабної війни в Україні встановили дві нагороди для міст. Відзнакою «Місто-герой України» нагороджені 26 міст України, жителі яких виявляють масовий героїзм і стійкість у захисті своїх міст. Це Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів, Павлоград, Нікополь, Марганець, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівку, Покровськ, Словʼянськ, Гуляйполе, Оріхів, Вознесенськ, Баштанка, Суми, Тростянець, Купʼянськ, Старокостянтинів.

Відзнакою «Місто-рятівник» нагороджені 12 європейських міст, жителі яких масово надають допомогу українським біженцям. Це польські Варшава, Жешув (Ряшів), Перемишль, Люблін, Холм і Гданськ; чеська Прага, литовський Вільнюс, французькі Париж і Сен-Жермен-ан-Ле, угорський Будапешт і естонський Таллінн.