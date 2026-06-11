У Барселоні відкрили останню вежу храму Саграда фамілія — після 144 років будівництва

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10 червня в Барселоні пройшла церемонія відкриття останньої вежі церкви Саграда фамілія (Святого сімейства) — вежі Ісуса Христа. Відкриття відвідали близько 120 тисяч людей, королівська сімʼя та премʼєр Педро Санчес, а очолив його Папа Лев XIV. Церемонія закінчилась світловим шоу з використанням дронів і феєрверком.

Про деталі пише Euronews.

Архітектор Антоніу Гауді розпочав будівництво ще в 1882 році і присвятив проєкту понад чотири десятиліття свого життя. Офіційне відкриття останньої вежі приурочили до сторіччя смерті архітектора — 10 червня 1926 року.

Папа Лев XIV відслужив спеціальну месу в памʼять про Гауді. Він також благословив нову вежу, яка зробила собор найвищою церквою у світі — 172,5 метра заввишки. Базиліка тепер має 18 веж: 12 присвячені апостолам, чотири євангелістам, одна Діві Марії, а велика центральна — Ісусу Христу.

Після меси всередині базиліки Папа Лев XIV вийшов надвір, щоб благословити великий підсвічений керамічний хрест, що вінчає нову вежу. Дитячий хор виконав кілька музичних творів, а світлове шоу перетворило знамениті вітражі базиліки на кольорову мозаїку кольорів, видиму ззовні. Церемонія завершилася феєрверком, який запустили з фасаду базиліки.

Завершення будівництва вежі ознаменувало один з найважливіших періодів в історії будівлі. Проте роботи ще не завершені. Базиліку планують добудувати протягом наступних десяти років.