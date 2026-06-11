Сили оборони перетворили ключову трасу росіян на «шосе смерті» та готуються ізолювати Крим. Світові медіа про війну 11 червня

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«Бабель»

Світові медіа продовжують говорити про масштабну українську кампанію дронів, яка виснажує російську логістику. The Guardian розповідає, як Сили оборони перетворили трасу Р-280 (РФ її називає «Новоросія») на «шосе смерті». Ця дорога тягнеться від Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Криму. Вона має особливе значення для Москви, адже є головним сухопутним коридором для постачання російських військ на півдні, в обхід вразливого Керченського мосту. Нині траса Р-280 майже закрита для цивільного транспорту, а на її узбіччі стоять згорілі вантажівки. Рух Чонгарським мостом — ключовою ділянкою, що зʼєднує окуповану частину Херсонської області з Кримом, — цього тижня теж призупинили після серії українських ударів. The Guardian називає вплив української тактики на російську лінію постачання надзвичайним. Наступного місяця Україна може отримати повний контроль над трасою Р-280, заявив в інтервʼю Reuters командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді. «Найближчим часом ми ізолюємо Крим», — сказав він журналістам Reuters у підземному командному пункті поблизу лінії фронту. І порівняв удари по автівках на відкритому шосі з полюванням: за його словами, це «так само легко, як стріляти куріпок у чистому полі». Командувач додав, що одна з його стратегічних цілей — змусити Москву відводити війська назад, а не просуватися вперед.

Попри всі розмови про те, що Україна перехопила ініціативу на полі бою, у Краматорську мало оптимізму, зауважує The Economist. Це прифронтове місто стримує головний військовий натиск Росії — росіяни стоять за 14 кілометрів від його околиць. Кількатонні керовані бомби прилітають регулярно та руйнують житлові й промислові квартали. Дрони-камікадзе полюють на солдатів і цивільних. У травні з міста почали евакуйовувати памʼятники. Видання розповідає про іншу операцію з порятунку — «Новий Краматорськ». Так назвали спробу перевезти промислове серце Краматорська разом з його металообробними та верстатобудівними заводами до Перечина на Закарпатті.

Там посеред полів виріс величезний індустріальний парк. Синьо-білі заводи з гофрованого заліза тепер укривають гори, з’явилася нова головна дорога, якою в’їжджають і виїжджають вантажівки, школи, дитячі садки, технічний коледж і кілька комплексів модульних будинків. Понад 3 500 кваліфікованих робітників переїхали на захід. Більшу частину переїзду оплачують фірми Краматорська, але міська адміністрація теж покриває частину витрат. Колишній заступник мера Краматорська Сергій Смірнов постійно перебуває в Перечині та наглядає за будівництвом. В інтервʼю The Economist мер Перечина Іван Погоріляк такі зусилля називає «перевіркою концепції» — ніхто раніше в Україні не намагався перемістити цілу промислову «екосистему».

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